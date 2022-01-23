شكرى يسلم نائب رئيس الوزراء العمانى رسالة من السيسى

جدة - نرمين السيد - سلم وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، رسالة من الرئيس ⁧‫عبدالفتاح السيسى‬⁩ إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك خلال لقاء الوزير شكرى بالعاصمة العمانية مسقط مع نائب رئيس الوزراء العمانى لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.





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