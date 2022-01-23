التعليم العالى: بدء التقدم لـ8 مشروعات لدعم الجامعات للوصول إلى العالمية

وجاءت المشروعات كالتالى: مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولى، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.
وصرح الدكتور هشام فاروق، أن من المقترح دعم هذه المشروعات بحوالى 173 مليون جنيه، وتتحمل وحدة المشروعات 60%، والجامعة 40% من التكلفة.
وأشار الدكتور الصاوى أحمد خبير الجودة والاستشارى بالوحدة، إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المشروعات الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالى بالجامعات المصرية.
وللتعرف على شروط التقدم والتسجيل يمكن الدخول على رابط المشروعات؛ لاستيفاء نماذج التقدم لكل مشروع:
http//dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/
علما بأن موعد التسجيل لهذه المشاريع يبدأ من اليوم وحتى 24 فبراير 2022.
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