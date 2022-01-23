عاجل- أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل من حفل عيدالشرطة: مصر تستاهل نضحى علشانها

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات على هامش حضورها الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، أن الشهادة فى سبيل الوطن هى أفضل شىء يتمناه الإنسان، موجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لحرصهما على الرعاية اللازمة لها.

واختتمت تصريحاتها، مؤكدة: "مصر تستاهل إن إحنا كلنا نضحى علشانها.. اختارنا الرئيس الصح علشان نكون في المكان الصح".