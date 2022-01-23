«ادعوا معايا لمصر».. أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الفيديو الخاص بالأغنية مشاهد تكشف جهود رجال الشرطة، فى مواجهة التحديات الأمنية، والتصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين. وكان قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، قد أنتج عدة مسرحيات وأغان احتفالا بعيد الشرطة، منها مسرحية "إحنا جنودك" ترصد ذكرى ملحمة الإسماعيلية، وفيلم بعنوان "حماية وطن"، وأغنية بعنوان "إحنا جنودك"، بمناسبة احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الــ70.

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