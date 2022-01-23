القباج تفتتح فرع طيبة لبنك ناصر الاجتماعى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فرع طيبة الجديد لبنك ناصر الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من قيادات البنك.





وتفقدت القباج إحدى سيارات البنك المتنقلة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتى تمثل خدمة إضافية يقدمها البنك لعملائه، وستتواجد تلك السيارات فى عدد من المناطق بالجمهورية وفقا للتوزيع الجغرافى المخطط له، فى عدد من أماكن تجمعات العملاء التى يزداد ترددهم عليها، وهى المناطق التى يتم تحديدها وفقا لدراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتى تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير، لتخدم السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلى ثابتة، وتحتوى السيارة على 2آلة صرف آلى ومكان مجهز لخدمة العملاء وتلقى مقترحاتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء، حيث أكدت على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها البنك.







وأوضحت أن الفرع الجديد يأتى فى إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالى والذى يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأضافت وزيرة التضامن أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلى حتى يظهر بالشكل المشرف الذى يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعى والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوى خدمة متميز للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلى والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وجارى تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.



وفى ذات السياق، أكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى فأن البنك وضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى الاستثمار فى الخدمات المصرفية التى يقدمها لخدمة مختلف الشرائح فى المجتمع إلى جانب تميزه فى الخدمات والمبادرات المجتمعية والتى تميزه عن غيرة من البنوك.

وقال عشماوى تعليقا على افتتاح الفرع الجديدة إن هذا الفرع مقام على مساحة 500 م2 تقريبا ويتضمن الفرع 4 طوابق "بدروم ودور أرضى وأول علوى وثانى"، وهو الفرع الثالث بالمحافظة بعد فرع الاقصر وفرع المحاميد، موضحا أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد فى الأقصر، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد فى اماكن التوسع العمرانى موضحا أن بنك ناصر الاجتماعى ينفرد بانتشار فروعه فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 104 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية هذا بجانب البدء فى استخدام سيارات فروع متنقلة وذلك للمساهمة فى استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفى والتيسير على العملاء.