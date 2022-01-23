وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بمناسبة عيد الشرطة .

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة ، مضيفاً : إحياءً لهذه الذكرى الوطنية العزيزة والتى نتقدم فيها بكل الفخر والإعزاز والتقدير بالتحية لأرواح الشهداء والتى أعطي فيها قوات الشرطة الباسلة درساً فى البطولة الوطنية الصادقة ، وضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على هيبة وكرامة الوطن وحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم .

وأضاف اللواء محمود شعراوى فى البرقية : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وأبناء الشرطة والقوات المسلحة البواسل ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .