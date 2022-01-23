الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في إطار...

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد ، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد لشرطة السبعين.

وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة؛ وكان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.