القباج تفتتح فرع طيبة لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالي .. ويستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فرع طيبة الجديد لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ،ولفيف من قيادات البنك .

وتفقدت القباج إحدى سيارات البنك المتنقلة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتي تمثل خدمة إضافية يقدمها البنك لعملائه، وسوف تتواجد تلك السيارات في عدد من المناطق بالجمهورية وفقًا للتوزيع الجغرافي المخطط له، في عدد من أماكن تجمعات العملاء التى يزداد ترددهم عليها، وهى المناطق التى يتم تحديدها وفقا لدراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتى تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير، لتخدم السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة، وتحتوي السيارة علي 2آلة صرف آلي ومكان مجهز لخدمة العملاء وتلقي مقترحاتهم .

كما قامت القباج بتفقد أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء، حيث أكدت على أهمية دور القطاع المصرفى في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها البنك.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأضافت أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات و الأثات وأجهزة الحاسب الآلي حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة .

وفي ذات السياق أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي فأن البنك وضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا هذا بالإضافة إلي الاستمرار في الاستثمار في الخدمات المصرفية التي يقدمها لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيرة من البنوك .

وقال عشماوي تعليقاً على افتتاح الفرع الجديدة إن هذا الفرع مقام على مساحة 500 م٢ تقريبا ويتضمن الفرع 4طوابق (بدروم ودور ارضي واول علوي وثاني )وهو الفرع الثالث بالمحافظة بعد فرع الاقصر وفرع المحاميد، موضحًا أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد فى الأقصر، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في اماكن التوسع العمراني موضحًا أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 104 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية هذا بجانب البدء في استخدام سيارات فروع متنقلة وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي و التيسير علي العملاء .