زوجة الشهيد أحمد جابر نصار: فخورة بالتكريم والشهيد كان كل حاجة ليا...

أعربت زينب زوجة الشهيد أحمد جابر أحمد نصار، عن فخرها بالتكريم باسم مصر وباسم الشهيد خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: "زوجى الشهيد كان دعم أمن مركزي في الإسماعيلية، واستشهد يوم 6/10/2021".

وأضافت خلال تصريحات للقناة الأولى على هامش الاحتفالية بعيد الشرطة: "أحمد كان أخ وكل حاجة ليا في الدنيا.. مش هقدر اوصف احساسى وكان إنسان خلوق وكان كل حاجة لينا.. وربنا اصطفاه عنده.. وشرف لى أنى زوجة الشهيد.. هو حي بينا ولسه موجود وروحه موجود وهفضل معايا".

وتابعت زوجة الشهيد: "كان يتحدث مع ابنه أنه يستكمل مسيرته.. وكان يضحى بنفسه كل يوم.. وكل القطاع والدنيا تشهد له".