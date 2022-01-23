في إطار أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان... وزيرا خارجية مصر وسلطنة عُمان يوقعان عدد 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقيّن 1/2...

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