شيخ الأزهر يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة أعياد الشرطة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، تقدير مؤسسة الأزهر الشريف، الدور الذى يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر، وأبطال الشرطة المصرية ‏البواسل، الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان، داعيا الله عز وجل، أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر، وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏



