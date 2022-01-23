الممثل التركي أحمد مليح يلماز يتحول جنسيًا.. الجمهور: "إيه القرف ده"

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أثار الممثل التركي أحمد مليح يلماز جدلًا واسعًا، عندما نشر صورة له على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما أجرى عملية تحول جنسي وأصبح إمرأة، وهاجمه متابعيه وجمهوره بشكل قاسي، ولكن رد بمنتهى الهدوء والثقة.

موقع دوت الخليج يرصد لكم ردود أفعال الجمهور التركي على تحول الممثل أحمد يلماز جنسيًا

أحمد مليح يلماز متحولًا جنسيًا

نشر الفنان التركي أحمد مليح يلماز صورة له بعد أن أصبح إمرأة، من خلال عملة جراحية حولته جنسيًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مما أثار غضب جمهوره ومتابعيه، ووصفه بالقبيح بعد تحوله جنسيًا، ومنهم من كتبت:"يا له من كابوس"، ولكنه رد بمنتهى الثقة أنه يحب نفسه على أي حال، وآخر كتب: “ايه القرف ده”، وهناك أيضًا من أيده في تصرفه، وشجعوه أن يفعل ما يشعر أنه بحاجة إليه، حيث كتبت له إحدى متابعاته ما معناه:"مهما حدث ، استمع لقلبك ، ما من أحد نظيف بما يكفي ليحكم عليك في هذا العالم".

من هو أحمد مليح يلماز؟

قدم الممثل التركي أحمد مليح يلماز عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسنيمائية،فهو معروف على الأصعدة الثلاثة، ولد عام 1989 في العاصمة التركية أنقرة، وألتحق بقسم المسرح في جامعة أنقرة DTCF، ونال شهرته من خلال الأدوار المسرحية الذي يقدمها، خصيصًا بعد مسرحية حكاية وويزك Woyzeck's Tale، للمخرج التركي إردال بيشيكجي أوغلو.

آخر الأعمال التليفزيونية لأحمد يلماز

إلى جانب المسرح، قدم أحمد يلماز عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية بداية من عام 2010، منها: مسلسل تذكر القلب Remember Gönül في عام 2015، ومنذ عام 2018 بدأ في تصوير شخصية التمساح الجميل Crocodile Celil في المسلسل التلفزيوني الحفرة Çukur، الذي تركه بعد التحول، وبدأ يشارك في أعمال جديدة لتقديم شخصيات نسائية، منها أخذت دور Şinasi في سلسلة Glass Ceilings، الذي يتم عرضه على القنوات التركية هذه الأيام.

آخر أعمال أحمد يلماز السنيمائية

قدم الممثل أحمد بلماز قبل التحول الجنسي عدد من الأعمال السنيمائية، منها: في الظلال Gölgeler İçinde 2019، ليلى مرة أخرى Yeniden Leyla 2020، طبيعة علي Ali’nin Tabiatı 2021.