/674312/النائب-أيمن-محسب-يحذر-من-برامج-تغيير-الملامح-الشخصية-عبر-مواقع-التواصل-ويطالب-بخطة-للتوعية

دوت الخليج

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت الاعتماد على التكنولوجيا بصورة كبيرة في الحصول على الخدمات، وانتشار كبير لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولمواكبة هذا التطور يجب أن يكون هناك خطة ورؤية لتوعية المواطنين من الوقوع فريسة لعمليات النصب والابتزاز عبر هذه المواقع سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.

النائب أيمن محسب يحذر من برامج تغيير الملامح الشخصية عبر مواقع التواصل ويطالب بخطة للتوعية

وأشار محسب، إلى أن هناك عدد من الوقائع التي أثبتت أن هناك ضحايا لعميات نصب وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا يعود لغياب الوعى والثقافة حول كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم يجب أن يكون هناك توعية للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم حول كيفية التعامل مع هذه المواقع. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك شركات وصفحات وبرامج وهمية منتشرة بكثرة عبر هذه المواقع المختلفة تطلب استطلاعات راى من المواطنين بغرض الحصول على بيانات ومعلومات خاصة بهم ومن ثم تبدا رحلة ابتزازهم بها وخاصة الصور، متابعا:" للأسف هناك العديد من الشباب والفتيات يقعوا ضحايا لمثل هذه الصفحات والشركات الوهمية والبرامج الخاصة بتغيير الملامح الشخصية للمواطنين او ما شابه او بعض الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على البيانات الشخصية". وطالب عضو النواب، وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والشباب والرياضة وضع خطة تعتمد على توعية وتثقيف المواطنين وخاصة الشباب والفتيات خشية الوقوع ضحية لعمليات النصب والابتزاز التى قد تصل في بعض الأوقات إلى ان يفقد البعض حياته.