/674317/بمناسبة-العيد-ال-70-للشرطة-المصرية-محافظ-البحيرة-يرسل-برقية-تهنئة-لفخامة-رئيس-الجمهورية

بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة أرسل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "رئيس المجلس الأعلى للشرطة"

جاء نصها :-"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة وقياداتها الشعبية والسياسية والتنفيذية، أن أبعث لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري، بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بأعياد الشرطة، وأن أتقدم لفخامكتم بأسمى وأرق التهاني القلبية ذاكرين بكل فخر وإعتزاز الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الإستقرار للمواطن المصري .

تلك الذكرى العظيمة التى سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائماً وأبدأ رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن .

داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة ويكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة وأن يوفق فخامتكم ويسدد خطاكم، لإستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر فى ظل قياداتكم الحكيمة . وكل عام وسيادتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام .

بمناسبة العيد ال ٧٠ للشرطة المصرية ...اللواء هشام آمنة يرسل برقية تهنئة لفخامة رئيس الجمهورية

وفي السياق ذاته أرسل اللواء هشام آمنة برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، كما أرسل اللواء المحافظ برقية تهنئة للواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة، وقدم محافظ البحيرة الشكر لمدير الأمن على مجهودات هيئة الشرطة من ضباط وجنود فى الحفاظ أمن وسلامة المواطنين .