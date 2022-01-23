/674318/تحصين-عدد-١١٨٣٣-رأس-ماشية-ضد-مرضى-الجلدى-العقدى-وجدرى-الأغنام-بالبحيرة

قامت إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور احمد عياده مدير المديرية ومن خلال الحملة فى أول أيامها التى انطلقت امس السبت الموافق ٢٠٢٢/١/٢٢ بتحصين عدد ١١٨٣٣ رأس أبقار وأغنام بلقاحي الجلد العقدى وجدري الأغنام

تحصين عدد ١١٨٣٣ رأس ماشية ضد مرضى الجلدى العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق . ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الادمي بابو المطامير وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، و بالتنسيق مع مباحث التموين و مراقبة الأغذية حملات تموينيه على الأسواق بمركز ابو المطامير. أسفرت عن ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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