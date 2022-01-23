/674319/طرح-فيلم-لعبة-الشيطان-بطولة-باسم-سمرة-الأربعاء-المقبل

يستعد أبطال فيلم «لعبة الشيطان»، لإقامة عرض خاص للعمل بحضورهم، وذلك في يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري، داخل إحدى سينمات أكتوبر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم لعبة الشيطان لباسم سمرة وعدد من النجوم

ويشارك في بطولة فيلم «لعبة شيطان» نجوم فنية شابة وقامات في التمثيل، مما يجعل العمل خليط سينمائى مشوق، وأتى على رأس هؤلاء الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، ومنة بدر تيسير.

قصة فيلم «لعبة الشيطان»

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، ويتحكم بهم شيطان من الإنس يتمثل فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

ويعد العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، وإنتاج خالد عاصي.

باسم سمرة في منورة بأهلها

ويواصل سمرة تصوير مسلسل «منورة بأهلها» حيث دخل أبطال العمل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد سمرة من خلال المسلسل الجديد شخصية «عادل» الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة .

مسلسل «منورة بأهلها» تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

آخر أعمال باسم سمرة السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة السينمائية فيلم «صندوق الدنيا»، وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.