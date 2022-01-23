رسمياً.. مرتضي منصور يتلقي دعوة من الكاف لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

/674320/رسميا-مرتضي-منصور-يتلقي-دعوة-من-الكاف-لحضور-المباراة-النهائية-لبطولة-أمم-أفريقيا

تلقى صباح اليوم الأحد، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ٣٣ المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.