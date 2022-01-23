بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز".. كيف جرم القانون الترويج للأفكار غير الأخلاقية المنافية لتقاليد المجتمع

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بيان عاجل للبرلمان ضد الفيلم ومشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية

أثار فيلم "أصحاب ولا أعز" المعروض عبرمنصة نت فيلكس، جدلًا واسعًا حول الأفكار التي يروج لها الفيلم ومضمونه، وسط اتهامات للقائمين على الفيلم بالتشجيع على المثلية الجنسية ووالترويج لعادات تتنافى مع تقاليد المجتمع المصري بصفة خاصة والإسلامي بصفة عامة، خاصة بعد تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة تطالب بمنع الفيلم.. وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج" أهم القوانين التي تعاقب على الترويج للفسق والفجور وتجريم الدعارة في مصر.

قانون مكافحة الدعارة

تنص المادة من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

كما تنص المادة 14 من ذات القانون على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وتنص المادة 15 من قانون الدعارة على أن يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

قانون العقوبات

تنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.

فيما نصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما نصت المادة 306 مكرر "أ" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تحركات برلمانية ضد الفيلم

هذا وتقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة بشأن منع عرض الفيلم ومحاسبة القائمين عليه، وكذلك الرقابة على المحتوى المعروض عبر منصة نت فيلكس، معلنًا عن إعداده لمشروع قانون جديد يجرم المثلية الجنسية والتريوج لها.

أصحاب ولا أعز

أصحاب ولا أعز هو فيلم كوميديا دراما مصري من إخراج وسام سميرة وبطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز، الفيلم مأخوذ من الفيلم الإيطالي غرباء بالكامل،تم عرض الفيلم على نتفليكس في 20 يناير 2022.