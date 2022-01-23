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/674322/رئيس-النواب-يشارك-باحتفالية-عيد-الشرطة-الـ70وسعد-الدين-يفتتح-الجلسة-العامة-للبرلمان

لمناقشة القرض الخاص بتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية

11:19 ص - الأحد 23 يناير 2022

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حيث يشارك المستشار الدكتور حنفى جبالى باحتفالية وزارة الداخلية الـ70 بعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المنتظر أن تشهد فعاليات الجلسة اليوم مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

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كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

رئيس النواب يشارك باحتفالية عيد الشرطة الـ70..وسعد الدين يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.