عاجل.. السيسى يشاهد فيلما عن بطولات رجال الشرطة

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فيلما حول بطولات رجال الشرطة، استعرض قصة استشهاد المقدم محمد فوزى الحوفى، فى 14 أبريل 2020، والذى ارتقى خلال الاشتباك مع عناصر إرهابية بالأميرية، كانت تخطط لتفجير الكنائس.





جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وقالت زوجة البطل إنه كان يجهز نفسه دائما للشهادة، متابعة: " كان بيقول دى آخر صورة هاخدها مع الأطفال وكان بيتمنى الشهادة وبيأهل نفسه لليوم دا"، مشيرة إلى وقوف الدولة بجانبها بعد رحيل زوجها، وموجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمه، والتى حرصت على أن تواسى والدة الشهيد.

كما شاهد الرئيس خلال الفيلم، استعراض عدد من أبطال الشرطة فى سيناء تضحياتهم، مؤكدين أنهم سيبذلون الغالى والنفيس فى سبيل أمن وامان الوطن.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول إلى مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وعقب وصول الرئيس السيسى عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

ووضع السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين.