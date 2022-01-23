عاجل- السيسى يشاهد «حكاية العهد» خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فيلما بعنوان "حكاية العهد" وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.





واستعرض الفيلم جهود الشرطة على مدار السنوات الماضية، مسلطا الضوء على ذكرى 25 من العام 1952 وكيف واجهت القوات الاحتلال. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة. وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

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