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عاجل- الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

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أحمد حمدى 2022-01-23 11:36 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصول إلى مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وعقب وصول الرئيس السيسى عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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