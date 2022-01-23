عاجل- الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصول إلى مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وعقب وصول الرئيس السيسى عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين.