إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية "صول" على مساحة 350 م2 فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفى البدرشين تمت إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية أبو صير، ضمت الحالة الأولى إزالة تعديات على مساحة 400 م، عبارة عن أسوار من البلوك وأعمدة معدنية تمهيداً لعمل جمالون، والحالة الثانية حوائط حاملة من البلوك على مساحة 100 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز أوسيم تمت بإزالة حالتى بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (100 متر تقريباً)، و(150 مترا تقريباً) تعد على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، وتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالفين.