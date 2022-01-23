رئيس جامعة القاهرة يهنيء وزير الداخلية ورجالاتها بعيد الشرطة

أرسل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رسالة الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية، حيث قدم وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية بمناسبة عيد الشرطة 70، مؤكدًا الاعتزاز برجال الشرطة ودورهم البارز في حماية الوطن.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجميع لا ينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي، وجهود رجالها وشهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر، ومنوهًا أن الشرطة المصرية تقدم تضحيات كبيرة تثبت بطولة وعطاء رجال وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن في ربوع الوطن حتى ينعم الشعب المصري بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية الكبرى خاصة مع إلغاء حالة الطوارئ. كما نوه بالحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة المصرية يدا بيد مع الجيش المصري في مواجهة الإرهاب الدموي الأسود في السنوات الأخيرة. وثمن الخطوات الاستباقية للقضاء على الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.

جدير بالذكر أن عيد الشرطة جاء تخليدًا لذكري شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلائه للاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع. وقد واجه في هذه المعركة بكل بسالة رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردا، قوات الاحتلال الإنجليزي البالغ عددها سبعة آلاف جندي وضابط ومعهم عدد من المدافع و 6 دبابات سنتوريان. ونظرا للفرق الكبير في العدد والسلاح والقوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التي دافعت بكل شجاعة عن أرض الوطن، استشهد خمسون شهيدًا ووقع ثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.