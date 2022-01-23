مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الجزائر فبراير المقبل

أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها مرة أخرى بين القاهرة والجزائر رحلة رقم MS845 في الذهاب و MS846 للعودة، اعتبارا من 6 فبراير المقبل، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيا أيام الخميس والأحد من كل أسبوع.

وكانت وزارة النقل في الجزائر أعلنت في وقت سابق، موعد استئناف الرحلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا، مؤكدة أنه تم برمجة رحلتين في الأسبوع إلى العاصمة المصرية القاهرة بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.