الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان ”العهد” عن تاريخ بطولات وتضحيات الشرطة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “العهد” استعرض خلاله تاريخ بطولات وتضحيات الشرطة المصرية. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، احتفالات الشرطة المصرية بعيدها الـ70 بمقر أكاديمية الشرطة في بداية الاحتفال قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر الأكاديمية، وكان برفقة الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد. وتأتى الذكرى الـ70 لملحمة الإسماعيلية التى سطرها رجال الشرطة بدمائهم أثناء التصدى للمستعمر البريطاني ورفض تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم والتى راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدًا ومصابًا من رجال الشرطة.

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