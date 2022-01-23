مواعيد صرف مرتب شهر يناير 2022 ، تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة الذى تحل ذكراه اليوم، وذلك تخليدًا لذكرى الأجداد العظيمة فى الإسماعيلية، والتى راح ضحيتها خمسون قتيلًا على يد الاحتلال الإنجليزي.

دوت الخليج

مواعيد صرف مرتب شهر يناير 2022

وينتظر العاملون فى الجهاز الإداري للدولة والعاملين فى القطاع الخاص، المستحقات المالية الخاصة بشهر يناير الجاري، وذلك لصرفها من ماكينات الصرف وهيئات البريد.

وقبل صرف الرواتب على المواطنين خلال الشهور المقبلة، من المقرر أن يتم اعتماد الزيادات الجديدة على المصروفات الشهرية والتى تأتي وفقًا لما تم تحديده بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك مع بداية شهر يوليو المقبل.

صرف مرتبات شهر يناير

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر عدد من القرارات فى وقت لاحق والتى يأتي على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يصل إلى 2700 جنيه، قد أصدر قرارًا باعتماد علاوتين على القطاع الحكومي والخاص.

اقرأ أيضًا: معيط: 2 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة.. ونقف بجانب الطبقات المتوسطة

هذا وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى وقت لاحق، اعتماد كروت ميزة فى عمليات الصرف بدلًا من البطاقات الحكومية الإلكترونية والتى تصرف على ماكينات الـ ATM، ويأتي هذا فى إطار ميكنة جميع الاجراءات الخاصة بالدولة والتى تعتمد على تحديث وتعديل كل البيانات والمصروفات الحكومية إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا:

ومن المرتقب أن يتم صرف مرتبات يناير الجاري، على 33 هيئة مختلفة ووزارة يوم 24 يناير الجاري، كما أنه سيتم الصرف فى 25 يناير 2022 على مختلف الوزارات والهيئات الأخرى.