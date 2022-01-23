/674332/مجلس-النواب-يبدأ-مناقشة-قرض-تنفيذ-مشروع-النقل-الداخلى-بالعاصمة-الإدارية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

دوت الخليج

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه.

مناقشة قرض تنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية

على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

رأي اللجنة

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قالت فى تقريرها الذى عرض على المجلس أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.وقد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده واللجنة تثمن جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.