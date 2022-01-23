/674333/محمد-ثروت-يغني-شعبي-ويتحدث-عن-جمعيته-الخيرية-ننشر-أبرز-تصريحاته-في-برنامج-واحد-من-الناس

حل الفنان محمد ثروت، ضيفًا على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتم عرض ضيافته على حلقتين يومي الجمعة والسبت الماضيين، وفي حلقة أمس 22 يناير، تحدث محمد ثروت عن مؤسسته الخيرية، وما تقدمه من خدمات لمناطق متفرقة، وأيضًا غنى شعبي بصوته القوي.

دوت الخليج

محمد ثروت يتحدث عن جمعيته الخيرية

فكرَ الفنان محمد ثروت منذ سنوات عديدة أن يقوم بإنشاء مؤسسة خيرية لكفالة الأطفال الأيتام، وشجع والديه على تنفيذ هذه الفكرة، ودعموه في البداية بكل ما إحتاج إليه، وبعدها توسعت مؤسسة ثروت لكفالة الأيتام، وأصبح لها فروعًا في محافظات الغربية، دمياط والإسماعيلية، مما شجع طبيب القلب علاء الغمراوي من طنطا، صاحب جمعية قلوب أصحاء، أن يتبرع بوقته ومجهوده للكشف على قلوب أطفال المؤسسة، وفحصهم لمعالجة روماتزم القلب وأي عيوب خلقة، ومن هنا قرر محمد ثروت تحويل عدد من أوتوبيسات النقل الذي يمتلكها، إلى عيادات متنقلة، تحمل الدكتور علاء ومن معه من أطباء وتمريض لأنحاء مختلفة في محافظة الغربية وتوابعها، لفحص وعلاج من ليس لهم المقدرة المادية على السفر وتلقي الكشف والعلاج في العيادات والمستشفيات العادية.

محمد ثروت يغني شعبي

طلب الإعلامي عمرو الليثي من الفنان محمد ثروت أن يغني بعض الأغاني أو المواويل الشعبية التي يحبها، فقدم ثروت موالًا لمغني شعبي قديم يُدعى أنور العسكري، بصوته القوي الجميل، حمل الموال أسم "دلل يا دلال"، وبعدها قدم نوعًا آخر من الغناء الشعبي، من خلال غنائه أحد روائع عبد المطلب، ومر على أغنية للمطرب محمد رشدي، وأدى أغنية زحمة يا دنيا زحمة للمطرب الشعبي محمد عدوية، بعد سرد لعدد من أماله مثل سلامتها أم حسن والسح الدح أمبو.

عمرو الليثي يتهم محمد ثروت بالتقصير

علق عمرو الليثي في نهاية هذه الفقرة أن الصوت الحلو يقدر أن يفعل كل شيء ويقدم كل ألوان الغناء بحرافية، ويُمتع به الجمهور بتفاوت أذواقه، وأتهمه بالتقصيرفي حق نفسه، وأنه أختفى من المجال الغنائي في السنوات الماضية، ولم يقدم أنواعًا مختلفة من الغناء، وأقر ثروتأن أبنه أحمد على تشجيعه للعودة للغناء مرة أخرى، تقديم نفسه بشكل جديد.