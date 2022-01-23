/674334/الدفع-بأكثر-من-١٢٦٢-معدة-وطاقم-لمجابهة-الأزمات ولرفع-تراكمات-مياة-الأمطار-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد والتأهب الكامل وإنتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة .

مشيراً إلى أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين .

دوت الخليج

هذا وقد قامت الوحدات المحلية التى شهدت سقوط أمطار بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل، بأماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها .

وفى ذات السياق تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياة .

الدفع بأكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم لمجابهة الأزمات ولرفع تراكمات مياة الأمطار بالبحيرة

تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف .

مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر .

ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الادمي بابو المطامير

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، و بالتنسيق مع مباحث التموين و مراقبة الأغذية حملات تموينيه على الأسواق بمركز ابو المطامير.

أسفرت عن ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .