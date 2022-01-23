البرلمان يحيل مشروع قانون النائب طارق رضوان لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد للجنة الدينية

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أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس الواب، خلال رئاستة للجلسة العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)

دوت الخليج

تنظيم دروس الخطابة بالمسجد

هذا واحال المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، خلال الجلسة العامةاليوم (6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ، وهى :

1)مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية)

2) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت الكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. (يحال إلى لجنة الخطة والموازنة)

3) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب لطفي شحاتة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الصحية)

4) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية)

5) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)

6) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب كريم السادات و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)