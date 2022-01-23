/674337/بيان-عاجل-للنائب-صابر-عبد-القوى-بالجلسة-العامة-للبرلمان-بشأن-حادث-غرق-معدية-أشمون

ألقى النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا فى بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بشأن تداعيات حادث غرق معدية أشمون.

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وقال عبد القوى، أن الحادث مؤسف وأظهر عدد من السلبيات، مشيرا إلى أن عزبة التفتيش التى ينتمى اليها ضحايا الحادث بأشمون، تضم 12 عزبة، ولم تصلها مشروعات حياه كريمة حتى الأن.

حادث غرق معدية أشمون

ووجه عبد القوى، الشكر للرئيس السيسى على التوجيه بانشاء كوبرى بدلا من المعدية فى تلك المنطقة.

وأشار إلى أن مركز أشمون له مطلبين أولهما، الإسراع فى وصول مشروعات حياة كريمة والخدمات اللازمة للمناطق المحرومة، وكذلك العمل على معالجة مياة مصرف الرهاوى، الذى يمثل مشكلة كبيرة ويصرف فى النيل حاليا.

البرلمان يناقش قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.