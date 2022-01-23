دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم رامز جلال "نصي الحلو".. هذا موعد تصوير برنامجه الجديد

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رامز جلال يستعد لتصوير برنامج الجديد الذي يشارك به في موسم برنامج رمضان 2022، وذلك من خلال فكرة مختلفة كل عام. ولكن رامز جلال يصور أيضًا فيلمًا جديدًا، يحمل اسم "نصي الحلو".

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم رامز جلال "نصي الحلو"

فيلم رامز جلال الجديد

قال مصدر لـ دوت الخليج، أن الفنان رامز جلال بدأ تصوير فيلمه الجديد يوم الجمعة الماضية، والذي يحمل اسم "نصي الحلو"، حيث يصور 4 أيام فقط من الفيلم ثم يتوقف طاقم العمل عن التصوير، وأشار المصدر إلى أن رامز جلال يظهر بشخصيتين في العمل وتشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش وتارا عماد وحمدي المرغني ومن إخراج محمد كريم الذي تعاون معه رامز جلال مؤخرًا في فيلم أحمد نوتردام.

وتابع المصدر حديثه، يظهر رامز جلال في فيلمه الجديد بشخصيتين منهما شخصية رجل بوزن زائد، وشخصية آخرى يقدمها رامز جلال برفقة نسرين طافش داخل غرفة نوم مستلقيان على السرير والفنانة مرتدية ملابس مكشوفة.

برنامج رامز جلال 2022

وعلى جانب آخر يسافر رامز جلال إلى آحدى الدول الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لبدأ تصوير برنامجه الجديد ليشارك به في موسم برامج رمضان 2022.

رامز جلال في فيلم أحمد نوتردام

يشار إلى أن آخر أفلام رامز جلال كان فيلم أحمد نوتردام، والذي عُرض العام الماضي 2021، حيث تقع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية "أحدب نوتردام" المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم "أحمد نوتردام"، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد كريم، وبطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وانتصار وشيماء سيف، وحمدي المرغني.

برنامج رامز جلال 2021

آما أخر أفكار رامز جلال الجنونية في البرامج، كان برنامج رامز علقه طار، والذي قدمه العام الماضي وكانت تعتمد الفكرة على إحضار الضيف على انه سيدخل ملاهي في الرياض ثم يقابل حسن العسيري ويجربون بعض الألعاب وبعدها يقابل المذيعة سارة مراد ويعمل لقاء صحفي ويركب كبسولة الخطر ويكون رامز جلال قد غير مظهره ويركب مع الضيف وتترتفع الكبسولة في الجو وتبدأ مرحلة الخطر حيث تبدا الكبسولة بالارتفاع وبعدها يكون الضيف في المقعد ولكن تفتح الشبابيك والأرضية الزجاجية حيث يرى الضيف جميع ما تحت الكبسولة ويخاف وتبدا الكبسولة بإخلال نظامها ثم تبدا بالارتجاج وبعدها يفتح رامز باب الكبسولة ويلقي الضيف من الكبسولة في الماء وبعدها يلقي رامز نفسه من الكبسولة ويخلع قناعه ويوضح للضيف انه كان مقلب.