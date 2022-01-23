/674352/علاء-قريطم تطوير-شركات-النقل-يسهل-الانتقال-للعاصمة-الإدارية-الجديدة

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركة السوبر جيت قدمت خلال السنوات الماضية اسهامات كبيرة وواضحة في عملية النقل ، موضحا أن تاريخها يثبت مدي جديتها في عملية القرض من اجل تطوير خدماتهم.

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وأضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، ان القرض المطلوب من أجل تطوير المنظومة وليس لأمر أخر ، ولذلك فالموافقة على القرض أمر مقبول

وثمن النائب جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، من خلال احداث تطوير في منوظمة النقل من خلال مشروع القانون، معلنا موافقته على القانون .

علاء قريطم: تطوير شركات النقل يسهل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وشدد قريطم، انه بصدد هذا القرض سيتم تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، مما يسهل الحركة داخل العاصمة الادارة، مشيرا الى أن التطوير سيساهم بشكل كبير في تنطوير الخدمة .

وقال أن شركة الاتحاد العربي شركة عريقة وتعمل فى العديد من الدول العربية، مشيرا الى ا نه قد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده، مثمنا جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب قريطم بانشاء جراج للشركة للحفاظ على الاسطول النقل للشركة لتكون بشكل لائق تكون عليه العاصمة الادارية الجديدة ، قائلا " ان دخول شركة "سوبر جيت" للسوق المصري أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال السياحة والنقل في مصر وذلك من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين في كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية وقد عملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال اسطول كبير من الحافلات الفخمة.