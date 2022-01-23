/674354/النواب-يؤجل-الموافقة-النهائية-على-قرض-السوبر-جيت-لتنفيذ-مشروعه-النقل-الداخلى-بالعاصمة-الإدارية

أجل مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

النواب يؤجل الموافقة النهائية على قرض السوبر جيت لتنفيذ مشروعه النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية

وأكد أن وزارة النقل طالبت بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وقضت المادة الأولى، بالإذن لوزير المالية، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغَ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلًا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة