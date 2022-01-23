الارشيف / أخبار مصرية

عاجل- أمنيا ومؤسسيا.. جهود الداخلية لخدمة المواطنين ودحر الإرهاب والجريمة

0 نشر
أحمد حمدى 2022-01-23 12:29 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استعرض فيلم أنتجته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، جهودها فى مواجهة الإرهاب، على مدار السنوات الماضية، وذلك بحضور الرئيس السيسى، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأوضح الفيلم، أن الجهود التى بذلها رجال الأمن، أدت إلى المساهمة فى انخفاض معدل الجريمة، ومحاربة المخدرات، مشيرا إلى جهودها فى مواجهة جرائم غسل الأموال التى تضر بالاقتصاد الوطنى، إذ حققت الأجهزة نتائج متميزة فى هذا الإطار، من خلال ضبط أكثر من 86 ألف قضية.

وأشار إلى جهود الأجهزة الأمنية فى جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أنها سجلت نجاحا كبيرا فى مواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها، مؤكدة حرصها على رفع كفاءة العناصر لديها، وذلك لتنفيذ المهام بنجاح.

ولفت الفيلم إلى اهتمام الوزارة برفع الوعى لدى طلاب الجامعات، لتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، وكذلك العاملين لدى الوزارات المختلفة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أمنيا ومؤسسيا.. جهود الداخلية لخدمة المواطنين ودحر الإرهاب والجريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا