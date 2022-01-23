عاجل- أمنيا ومؤسسيا.. جهود الداخلية لخدمة المواطنين ودحر الإرهاب والجريمة

جدة - نرمين السيد - استعرض فيلم أنتجته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، جهودها فى مواجهة الإرهاب، على مدار السنوات الماضية، وذلك بحضور الرئيس السيسى، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.





وأوضح الفيلم، أن الجهود التى بذلها رجال الأمن، أدت إلى المساهمة فى انخفاض معدل الجريمة، ومحاربة المخدرات، مشيرا إلى جهودها فى مواجهة جرائم غسل الأموال التى تضر بالاقتصاد الوطنى، إذ حققت الأجهزة نتائج متميزة فى هذا الإطار، من خلال ضبط أكثر من 86 ألف قضية.

وأشار إلى جهود الأجهزة الأمنية فى جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أنها سجلت نجاحا كبيرا فى مواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها، مؤكدة حرصها على رفع كفاءة العناصر لديها، وذلك لتنفيذ المهام بنجاح.

ولفت الفيلم إلى اهتمام الوزارة برفع الوعى لدى طلاب الجامعات، لتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، وكذلك العاملين لدى الوزارات المختلفة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.