تفاهم الأشقاء.. بيان مشترك للدورة الـ 15 للجنة المصرية - العمانية

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، زيارة رسمية لسلطنة عمان، تلبية لدعوة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية العمانى، حيث عقدت اللجنة المصرية - العمانية المشتركة دورتها الخامسة عشرة فى مدينة مسقط أمس الأحد، برئاسة الوزيرين وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين فى البلدين الشقيقين.





واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائى القائمة بين البلدين، وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالى الذى وصلت إليه تلك العلاقات وأكدا على المضى قدماً فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائى فى كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفى المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.

وتأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى المجالات التالية:

• مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية فى شأن المشاورات السياسية.

• مذكرة تفاهم فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

• مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإعلام.

• برنامج تنفيذى لإتفاقية التعاون فى المجال القانونى والقضائى.

• برنامج تنفيذى فى المجال السياحى.

• برنامج تنفيذى بين وزارة التربية والتعليم فى سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسى القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً فى المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبى البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.

وفى ختام أعمال اللجنة عبر سامح شكرى عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم فى سلطنة عمان.

جاء ذلك فى جو سادته روح المودة والإخاء الذى يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفى ظل التوجيهات السامية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيه السلطان هيثم بن طارق.