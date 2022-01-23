عاجل.. السيسى يشاهد محاكاة حقيقية لضبط أكبر خلية لتجارة المخدرات

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، محاكاة حقيقية لضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة لتهريب وتصنيع الاتجار بالمخدرات، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.





وأوضحت المحاكاة أنه تم القبض فى بداية القضية على 30 ألف طربة حشيش، بلغت قيمتها المالية 6 ملايين جنيه، فيما وردت معلومات عقب ذلك بوجود تشكيل يتبع التشكيل الذى تم القبض عليه وأغلبه من الأشخاص العاديين غير الواضح عليهم أنهم تجار مخدرات.

وبينت المحاكاة كيف استخدمت الداخلية "التحول الرقمى" من خلال كاميرات المراقبة فى تحديد المتهمين، وخصوصا أن التشكيل كان يتخذ من الصحراء مقرا لمزاولة نشاطه.

ونظرا لصعوبة المنطقة، تم الاستعانة بقوات مكافحة الإرهاب، والأمن المركزى لمحاصرة المتهمين وإلقاء القبض عليهم فى عملية ناجحة تعد الأكبر من نوعها فى محاربة الاتجار بالمخدرات.

واستعرضت المحاكاة كيف وصل رجال الشرطة من خلال الغطس تحت المياه لمدة 2 كيلو متر، للوصول إلى إحدى السفن التى كانت تحمل أكبر كمية من المخدرات، وذلك بالتزامن مع مواجهة البؤرة الإجرامية فى الصحراء، مشيرة إلى دقة الوقت فى مهاجمة المكانين معا، وذلك بعد وصول المشتبه به الأساسيين فى نقل المواد المخدرة وتهريبها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصول إلى مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وعقب وصول الرئيس السيسى عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.



ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين.