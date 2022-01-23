عاجل.. وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية جسدت تضحيات الشرطة للوطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح وزير الداخلية أن عطاء الشرطة كان وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطنى، مشيرا إلى جهود رجال الأمن فى توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية والإجرامية.

وشدد توفيق على أن رجال الشرطة مع رفقائهم من القوات المسلحة يواصلون جهودهم لحماية الوطن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.