وزير الداخلية: رجال الشرطة مع أخوتهم من القوات المسلحة يسطرون أكبر الملاحم...

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن عطاء الشرطة سيظل متصل بملحمة العمل الوطني، حيث انتجت خطوات الإصلاح حصاد ذاخر بالإنجازات تحرص الوزارة على مواكبته للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحقيق نقلة نوعية في كافة العمل الشرطى.
وأضاف وزير الداخلية خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دور أجهزة وزارة الداخلية باعتبارها إحدى ضمانات التحول نحو الإزدهار في التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، مشيرا إلى أن الشرطة والقوات المسلحة يسطرون أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم في تطهير البلاد من أفة الإرهاب، وهو ما تجلت نتائجه في تصاعد جهود الوزارة في الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها وتجفيف مصادر تمويلها.
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