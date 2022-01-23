وزير الداخلية يُهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية في الذكرى الـ70 لعيد الشرطة

أهدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية التي أقامتها الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ووضع أكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.
كما منح أوسمة الجمهورية والاستحقاق لعدد من أسر شهداء الشرطة.
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