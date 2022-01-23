موعد اجازة 25 يناير 2022.. ترحيلها لـ«الاثنين»

موعد إجازة 25 يناير 2022، تقام الآن احتفالية بمناسبة عيد الشرطة وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات وزارة الداخلية تخليدًا لموقعة الإسماعيلية والتى شهدت تصدى قوات الشرطة المصرية للقوات الإنجليزية الذين حاولوا الاستيلاء على مبنى الإسماعيلية، ونتج عن ذلك وفاة المئات.
دوت الخليج
موعد اجازة 25 يناير 2022
وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت المحطات والهيئات المختلفة تقدم رجال الأمن فى أغلب ربوع جمهورية مصر العربية، حيث الاحتفاء بذكرى عيد الشرطة المصرية، حيث قام عدد من المواطنين بالتصوير إلى جانب أفراد الأمن.
إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية
وفيما يتعلق بموعد إجازة 25 يناير 2022، فإن الحكومة تعتمد فى الوقت الحالي على ترحيل أيام الإجازت حتى تكون فى نهاية الإسبوع وذلك النهج متبع من فترة انطلاقًا من رغبة سياسية تأتي فى إطار حصر الإجازة لكي تكون بنهاية الاسبوع.
ووفقًا للقرار الصادر من وزارة الداخلية فإنه من المقرر أن تكون إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير مجتمعة معًا يوم الخميس المقبل 27 يناير، وذلك وفقًا لنهج الحكومة فى هذا الإطار.
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وكان من المفترض وفقًا للميعاد العام فإن ثورة يناير وذكرى عيد الشرطة أن تكون يوم الاثنين الجاري.
هذا ووفقًا لقرار الحكومة فإن إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية ستكون مدفعوة الأجر لكل العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والعاملين فى كافة القطاعات بالقطاعي العام والخاص.
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