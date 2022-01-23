/674362/اللواء-طارق-نصير-مهنئا-الرئيس-السيسي-بالعيد-ال70-للشرطة-المصرية-لم-يبخلوا-بدمائهم-الطاهرة-فداء-للوطن

دوت الخليج

قال النائب اللواء طارق نصير ابعث إليكم يا سيادة الرئيس خالص التهاني بهذة المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر ضد الاحتلال الانجليزي، والذي يتواصل عطائهم حتى الأمس القريب للحفاظ على أرض مصر .

اللواء طارق نصير يهنئ الرئيس السيسي بالعيد ال70 للشرطة المصرية

وأكد نصير، أن رجال الشرطة الشرفاء لم يبخلوا بارواحهم الطاهرة فداء للوطن ضد الجماعات الظلامية التي تسعى الي تحويل مصر بحر من الدماء والإسلام منهم برئ.

وأضاف لقد وقفتم يا سيادة الرئبس مع الشعب المصري في فترة عصيبة على الوطن وادركتم بحسكم الوطني منذ أن توليتم المسؤلية ان خطابكم يجب أن يكون مَوجها للشعب المصرى الذي لا ينكسر ولا تملي علية اي قرارات خارجية وظل محافظا على مقدرات وتراب هذا الوطن تحت قيادتكم الرشيدة و جيشة الباسل وشرطتة الوطنية حتى طريق النمو والتطوير الذي نشاهدة على أرض الواقع لبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب اللواء طارق نصير، تهنئتة بمناسبة العيد ال70 للشرطة المصرية ان يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار و الرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".