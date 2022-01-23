/674364/النائب-محمود-عصام-يتحفظ-على-أداء-شركة-السوبر-جيت-بمناقشات-البرلمان-ويؤكدالمواطن-السكندرى-يعانى

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، موافقته على مشروع قانون الإذن لوزير المالية لضمان شركة السوبر جيت لتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية،.. مطالبًا بتحسين الخدمة بشركة السوبر جيت معبرًا عن تخوفه بأن يكون القرض زيادة لأعباء وديون لا معنى لها خصوصا إن الشركة فى 2020 تكبدت خسائر وصلت نحو 11 مليون جنيه.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدا على أنه كمواطن سكندري... فأبناء المحافظة هم الأكثر استخداما للسوبر جيت من أي محافظة أخرى، مؤكدا على أنه من الوارد أن يكون هناك أتوبي أتوبيس واحد طوال اليوم يذهب لمطروح.. وأتوبيس أو اتنين للصعيد.. لكن كل ساعة هناك أتوبيس يتوجه من إسكندرية للقاهرة وآخر من القاهرة لإسكندرية قائلا:" السوبر جيت هو أهمية قصوى للمواطن السكندري".

النائب محمود عصام يتحفظ على أداء شركة السوبر جيت بمناقشات البرلمان.. ويؤكد:"المواطن السكندرى يعانى"

وواصل حديثه:"للأسف الشديد كمواطن سكندري، وعلى مدار السنوات الماضية رأيت مدى تدهور الخدمة فى السوبر جيت على مدار السنوات.. الخدمة فيه أصبحت من سيء إلى أسوأ.. أعطال كثيرة.. كراسي غير آدمية.. الكثير منها لا يليق بالمواطن"، رغم أن الخدمة المتدنية ليست رخيصة وأغلى من الميكروباص، متابعا:"الحقيقة أنا أسجل هنا التحفظ على شكل وأداء السوبر جيت.. أطالب بتحسين الخدمة.. وأخاف أن يكون القرض زيادة لأعباء وديون لا معنى لها.. خصوصا إن الشركة فى 2020 تكبدت خسائر وصلت نحو 11 مليون جنيه.. والمسئولين عن الشركة فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة قالوا إنها السنة الوحيدة اللى حصل فيها خسائر.. وفى نفس الوقت أخشى أن يكون اعتراضي على القرض لا يصب فى مصلحة المواطن.. وكمان الرفض قد يعطل خط مهم جدا علشان مد الخدمة الهامة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتفعيل مشروع النقل الداخلى بها".