/674367/السيسي-يكرم-شهداء-الشرطة-ورجالها-المتميزين-خلال-عيدهم-السبعين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء جهاز الشرطة الأبرار ومنحهم جهاز الجمهورية والاستحقاق، خلال حفل وزارة الداخلية بعيدها السبعين، والمنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة، وسط حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وتضمن التكريمات اسماء كل من الشهيد مقدم أيمن الحاج أبو ناصر، والشهيد مقدم عادل عبدالرحمن عبده، ووسام الاستحقاق من الدرجة الخامسة، عبدالمحسن المنشاوي عبدالعزيز.

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ومنح الرئيس السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الأولى، للوواء ياسر عز الدين محمد بقطاع الأمن الوطني، وكذلك العميد علاء محمد عزيز عبدالعال بمديرية أمن شمال سيناء، عميد تامر توحيد إبراهيم سرجان بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد على إبراهيم بقطاع الأمن المركزي، والعميد محمد مصطفى أحمد بقطاع الأمن العام.

السيسي يشاهد فيلم تسجيلي عن تضحيات رجال الشرطة

هذا وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجليًا عن جهود رجال جهاز الشرطة في الحفاظ على مقدارت الوطن وحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وذلك خلال حضوره فاعليات حفل وزارة الداخلية بعيدها السبعين، والمنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

السيسي يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة

وعقب وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية، حيث يقام الحفل بحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحّوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.