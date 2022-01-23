/674368/بقيت-أحسن-أسما-شريف-منير-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-إصابتها-بكورونا

كشفت الفنانة الشابة اسما شريف منير، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم «كوفيد 19»، بعد أن صدمت جمهورها بفيديو تستجد بهم للدعاء لها.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية لأسما شريف منير بعد إصابتها بكورونا

ونشرت أسما شريف منير فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية استوري، لتطمأن الجمهور على صحتها، قالت فيه: «بقيت أحسن كتير، وهعمل مسحة بكرة، وان شاءالله تكوني سلبية، كنت مدرمغة ومتضايقة، لكن أنا في الحقيقة قوية، بسااعد نفس، وقومتها قولتلها اي الهبل اللي انتي فيه ده، قومي كدة وهتبقي أحسن».

وتابعت: «قولتلها عندك حاجات كتير حلوة في الدنيا لازم تشوفيها وتعشيها، وانا مش بعرف استسلم الاحساس الوحشة، فالنهاردة أنا فوقت وحسيت إني كويسة».

واختتمت اسما شريف منير الفيديو، بشكر جمهورها، مشوقة متابعيها لأعمال جديدة قادمة من المقرر أن تفاجئهم بها.

اسما شريف منير تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت قد نشرت اسما شريف منير، فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تحدثت خلاله عن أعراض إصابتها بفيروس كورونا، فقالت: «إدعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي».

أسما شريف منير تدخل في عمل فني جديد

وكانت تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: "هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا".

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: ««الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله».

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: ««عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني».

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: ««يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق».

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت: «أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم ال15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9».