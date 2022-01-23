/674369/محمد-أبو-العنين-توجيه-50-من-إيرادات-صندوق-السياحة-والآثار-للترويج-هو-بيت-القصيد

أشاد النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، بإنشاء صندوق السياحة والآثار، موضحا أن الصندوق ضم 3 صناديق أنشئت منذ سنوات ولم تقدم أي فائدة للقطاع، لافتا إلى ان ضمهم فى صندوق واحد يحمل رسالة مهمة وهي أن 50 فى المائة من الإيرادات ستوجه لعمل حملات اعلامية ترويجية للسياحة.

دوت الخليج

تعليق النائب محمد أبو العنين على انشاء صندوق للسياحة والآثار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقال أبو العينين: توجيه 50% من إيرادات الصندوق لصالح الحملات الإعلامية للترويج وهو "بيت القصيد"، مشيرا إلى أنه منذ 2010 لا توجد حملة إعلامية للسياحة في مصر، متابعا: وهذا أمر خطر.

وتابع وكيل مجلس النواب: آن الآوان أن نستغل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لعمل "إيمدج لمصر" في الخارج، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حملات مدروسة على مستوى العالم لتقديم رسالتنا الحضارية للعالم كله.

وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة وفقا للإدارة الرشيدة لمواجهة "الحشو" في بعض الجهات من خلال تعدد الصناديق، مؤكدا أن مراجعة الصناديق الموجودة في كافة الوزارات سيكون له تأثير كبير في زيادة الإيرادات ومن ثم التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.