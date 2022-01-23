مجد القاسم يستقبل عزاء والده.. اليوم

يستقبل المطرب السوري مجد القاسم اليوم عزاء والده في سوريا الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي في محافظة السويداء بسوريا وذلك بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

وفاة والد مجد القاسم

أعلن الفنان السوري مجد القاسم أمس عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا : " بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي و إدخلي جنتي" صدق الله العظيم، تجرى مراسم دفن الشيخ أبي فيصل مؤيد القاسم غدا الأحد الموافق 2022 \ 23 \1 من الساعة 11 ص حتى 1 م في ناحية الثعلى محافظة السويداء، وأضاف الجنازة في صالة الخضر النساء والرجال في موقف البلدة، حيث سيواري جثمان الفقيد إلى مثواة الأخير في مدافن العائلة في بلدة الثعلة له الرحمه ولكم من بعده حسن البقاء".

نبذة عن حياة مجد القاسم

يذكر أن أبو فيصل مؤيد القاسم هو والد الفنان مجد القاسم وشقيقه الإعلامي فيصل القاسم الذي يعمل مذيعًا بقناة الجزيرة، وأشقاءه أيضًا، الإعلامي أنور القاسم والإعلامي فاروق القاسم والخبير الإقتصادي ريدان القاسم والفنان محجوب القاسم والمنتج وهب القاسم والمحامي سعود القاسم ورجل الأعمال فضل القاسم، والسيدتان نور وآسيا القاسم، ترتيب الفنان مجد القاسم بينهم السادس، حيث نشأ مجد القاسم في أسرة بسيطة في قرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء، ومن أهم أعمال الفنان مجد القاسم أغنية "قسوة قلبك، بأمر الهوي".

آخر أعمال مجد القاسم

طرح الفنان مجد القاسم عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مؤخرا أغنية جديدة باللهجه الشامية تحمل اسم "أميرة بيتي" وكان قد طرح أيضا عبر قناته بيوتيوب أغنية تحمل اسم "كلام الحب" وتعاون فيها مع المطربة الشابة ريهام فايق وكانت الأغنية بمناسبة عيد الحب المصري، والأغنية من كلمات الأغنية محمد شوقي، ألحان مجد القاسم، إنتاج فضل القاسم، توزيع ريمون فايق، مكس زين داوود، وإخراج ميدو بارون، وإنتهي مجد من تسجيل آخر أغاني البومه الجديد خلال الفترة الماضية والذي يحمل عنوان "مجنون رسمي" وكان يستعد لطرحها، وفي نفس السياق سيقوم الفنان مجد القاسم بتأجيل نشاطاته الفنية لحين الإنتهاء من فترة الحداد على والده المغفور له.