النائب عمرو هندى: ندعم جهود إصدار قانون السياحة والآثار..ولابد من توافق بين البرلمان والحكومة بشأن لائحته التنفيذية

/674374/النائب-عمرو-هندى-ندعم-جهود-إصدار-قانون-السياحة-والآثارولابد-من-توافق-بين-البرلمان-والحكومة-بشأن-لائحته-التنفيذية

أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه لا خلاف إطلاقا على أى خطوة من أجل دعم وتمويل أنشطة تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى الذى تملكه مصر .

دوت الخليج

تعليق النائب عمرو هندي على انشاء صندوق السياحة والآثار

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، مؤكدا على أن الدعاية هى أساس السياحة وربما لا تمتلك دول أى مقومات سياحية كما تمتلك مصر ولكن تتفوق عليها فى أعداد السياحة مثل إسبانيا فى أوروبا وغيرها من بعض الدول بالمنطقة العربية ..والسبب فى ذلك تخصيص ميزانية كبرى للدعاية والتنشيط السياحى بشكل مختلف.

وأبدى النائب عمرو هندى، تخوفه أن نكون أمام هذه الجهود والمساعى الكبيرة من أجل صندوق للسياحة والآثار بسبب عجز الموارد ...ونفاجأ بعد التطبيق أن جزء كبير من هذه الموارد تذهب للبدلات الخاصة بالصندوق وأعضاءه ...وبالتالى أؤكد ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بالتشاور مع لجنتى السياحة والآثار بالبرلمان للتوافق على محددات هذه البدلات.

وأعلن النائب عمرو هندى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا كل الأمنيات بأن يكون الصندوق له الأثر في الارتقاء بفكر وإدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر، بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به.