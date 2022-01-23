/674375/خاص-محمد-أشرف-روقا-أول-الراحلين-عن-الزمالك-بفرمان-مرتضى-منصور

مازالت أزمة خسارة الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الرابطة المصرية لها أصداء واسعة داخل القلعة البيضاء وسوف ينتج عنها قرارات صارمة أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن أمس 3 قرارات نارية ضد لاعبي الزمالك والجهاز الفني وذلك بسبب الهزيمة الثقيلة أمام غزل المحلة والتواجد في المركز الأخير في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأعلن مرتضى منصور أن هناك 2لاعبين سوف يتم رحيلهم عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل إعاده بناء الفريق من جديد بعد الأداء الهزيل الذي ظهر عليه لاعبو القلعة البيضاء.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمد أشرف روقا سيكون أول الراحلين عن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهو أول الأسماء من الثنائي الذي أعلن عنهم منصور بالرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد محمد أشرف روقا بنهاية هذا الموسم، ويرى مجلس الإدارة أنه حصل على الفرصة الكاملة مع الفريق دون إثبات أحقيتة بالتواجد داخل نادي الزمالك.

وكان أشرف روقا قد قام بالرد على بعض جماهير الزمالك خلال المباراة الماضية أمام فاركو مما أغضب مجلس إدارة الزمالك وجاء القرار برحيل اللاعب والذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس الرابطة المصرية

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة أمام فريق وسيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية. ملعب "المقاولون العرب"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة.

محمد أشرف روقا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.